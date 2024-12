Pnrr l’Italia chiede alla Commissione Ue la settima rata da 183 mld

Unlimitednews.it - Pnrr, l’Italia chiede alla Commissione Ue la settima rata da 18,3 mld

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata trasmessaeuropea la richiesta di pagamento delladel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pari a 18,3 miliardi di euro. Lo rende noto Palazzo Chigi.La richiesta presentata dalsegue i lavori della Cabina di regiadel 29 novembre scorso, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la verifica del conseguimento dei 67 obiettivi collegati, distinti in 32 target e 35 milestone.“è la prima Nazione europea a presentare formale richiesta per il pagamento delladel. E’ un primato che ci consentirà presto di superare quota 140 miliardi di euro, oltre il 72% della dotazione complessiva del Piano. Il 2025 sarà un anno fondamentale per la fase 2 del, cioè la messa a terra degli investimenti.