Napolitoday.it - Pizze a metà prezzo con la scusa dei senza tetto: poi le mangiano loro |VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

Una truffa da miserabili. Non solo per il danno subito da un commerciante, ma soprattutto per la beffa aifissa dimora che in queste settimane, tra il freddo e l'atmosfera di festa, vivono uno dei periodi più critici dell'anno. Protagonista del "colpo" un gruppo di quattro giovani.