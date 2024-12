Frosinonetoday.it - Piglio, la Via Francigena fra natura e segni di santità per una nuova economia?

Leggi su Frosinonetoday.it

Il legame dicon la Viasi sviluppa da quando San Francesco, passando per il, per raggiungere la vicina Subiaco, fondò un eremo divenuto poi convento con la chiesa annessa dove visse dal 1240 al 1302 il Beato Andrea Conti, zio di Bonifacio VIII. Proprio lungo questa via.