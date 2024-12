Ilrestodelcarlino.it - Petardi, multe fino a 100 euro: "Non lasciate animali all’aperto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I sindaci di diversi Comuni della Valle del Rubicone ricordano che nella notte di San Silvestro, così come stabilito dal Regolamento comunale di Polizia Urbana, è fatto divieto assoluto di utilizzare botti,, nonché di fare un uso improprio di qualsiasi altro articolo che possa risultare fastidioso o molesto, nell’ambito del territorio comunale, che verrà monitorato dalle Forze dell’Ordine. Dice Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli: "Il rispetto del regolamento comunale è fondamentale per garantire l’incolumità di tutti i cittadini, deglie dell’ambiente. Un atteggiamento responsabile, attento e rispettoso delle normative contribuirà a rendere il Capodanno un’occasione di festa serena e sicura per tutti. Ricordo a tutti i proprietari didomestici, per quanto possibile, di non lasciare i cani soli in casa durante la notte di Capodanno e di non lasciare gli, in quanto la paura potrebbe spingerli a compiere gesti imprevedibili, come la fuga".