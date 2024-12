Perugiatoday.it - Perugia, Capodanno in piazza con tanta musica e senza "botti". Prolungato l'orario del minimetrò

Leggi su Perugiatoday.it

Il Comune diha ufficializzato il programma per il2025, annunciando un evento sobrioi tradizionali fuochi d’artificio. La città, infatti, ha scelto di non organizzare nessun spettacolo pirotecnico, facendo della sobrietà il tema centrale della celebrazione. Non è stata.