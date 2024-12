Ilgiorno.it - Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del kebab

Sono stati momenti di paura nella pizzeria–di via Lombardia, quando nella serata di sabato un’auto, dopo aver sbandato, hato ladel locale, travolgendo alcuni clienti e lavoratori. Sul posto sono arrivati pompieri, carabinieri, ambulanze e automedica. Per fortuna i tre feriti hanno riportato traumi lievi. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: il conducente della Fiat Panda all’improvviso ha perso iled è finito contro ladella pizzeria. "Un miracolo", ripeteva ieri uno dei dipendenti, testimone dell’accaduto. "Per tutti è stato un grande spavento, per fortuna la pedana del bancone ha bloccato l’auto". Una tragedia sfiorata, una scena che non potrà dimenticare il titolare, che ieri con altri colleghi stava sistemando il locale danneggiato nella speranza di poter riaprire al più presto.