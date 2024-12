Vicenzatoday.it - Pedone investito sulle strisce, il conducente; “Abbagliato dal sole”

Incidente lungo la centrale via Roma di Torri di Quartesolo nella mattinata di oggi, 30 dicembre. Un uomo di 65 anni, residente in paese, è statoda una Renault Megane mentre attraversava la stradapedonali. L'è stato portato in ospedale con un codice di media.