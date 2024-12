Avellinotoday.it - Paura al Moscati, Nursind: "Ignobile aggressione al personale sanitario del Pronto Soccorso nella notte"

Leggi su Avellinotoday.it

e vilenei confronti deldel PS ieri. In un turno in cui risultavano in carico nel PS oltre 70 pazienti e non si comprende per quale inspiegabile motivo non sia stato attivata alcuna misura organizzativa contenuta nel recente piano di.