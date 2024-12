Fanpage.it - Paura al Cavone: Maserati si ribalta, gli occupanti scappano. Il Suv preso a noleggio

L'incidente si è verificato domenica sera in via Correra, a due passi da piazza Dante, nel centro di Napoli. Come ha reso noto il deputato Borrelli, il suv sarebbe statoa nolo da alcuni ragazzi, poi fuggiti dopo l'incidente.