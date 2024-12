Pordenonetoday.it - Parcheggio selvaggio in piazza della Motta: arriva il divieto di sosta

Leggi su Pordenonetoday.it

L'ex convento di San Francesco nei giorni di maggiore afflusso di persone in città diventa un. Il Comune ha deciso di intervenire con un'ordinanza ad hoc per impedire ladelle auto in un posteggio che non c'è. La, secondo quanto riporta l'amministrazione, "è.