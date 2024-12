Europa.today.it - Pallanuoto serie B, la Ssd Unime prepara la ripresa del campionato con il morale alto

La Ssdè stata protagonista di un ottimo inizio didiB dimaschile, conquistando l’intero bottino in palio. La squadra messinese ha esordito imponendosi in casa della Roma Waterpolo (14-12) per concedere poi il bis contro la Nuoto 2000 Napoli, battuta per 13 a.