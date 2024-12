Palermotoday.it - Palermo, il traffico e quei mezzi pubblici che non servono a nulla

Riceviamo e pubblichiamoScrivo da palermitano trasferito a Roma per lavoro da qualche anno, amo la mia città natale e mi piace tornare di tanto in tanto a ritrovare amici, parenti, arte e cibo. Questa volta sono tornato per impegni personali fermandomi dal 26 (rosso sul calendario) al 29.