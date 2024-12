Udinetoday.it - Open Day al Civiform di Cividale

Leggi su Udinetoday.it

Sabato 18 gennaio appuntamento dedicato ai ragazzi che devono decidere la strada da intraprendere dopo le medie: dalle 14 alle 18 ildidel Friuli sarà a disposizione per far conoscere staff e corsi, ma anche per far toccare con mano l’ospitalità che li contraddistingue.I.