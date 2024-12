Monzatoday.it - Omaggio a Renato Pozzetto: dove vedere (gratis) i suoi film cult

Per i fan diun appuntamento da non perdere. Una maratona deipiù famosi nel cuore della sua Milano.L’appuntamento è per il 6 gennaio, dalle 14, all’auditorium Testori di piazza Città di Lombardia,verranno proiettati i“È arrivato mio fratello”, "Un povero.