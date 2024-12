Quotidiano.net - Ogni sigaretta accorcia la vita di 20 minuti: appello della Ucl a smettere nel 2025

fumata rischia dire in media di 20l'aspettativa didi chi l'accende. Almeno secondo una stima aggiornata di ricercatori medici dell'University College London (Ucl), prestigioso ateneocapitale britannica, allegata a unpubblico rivolto ai fumatori, in vista dell'anno nuovo, per incoraggiarli adi fumare come proposito per il. Nel loro studio, ripreso fra gli altri dal Guardian, i ricercatori calcolano che un singolo pacchetto consumato può sulla carta rubare 7 ore di. Ma sottolineano anche, in positivo, che - abbandonando il vizio dal primo gennaio - chiunque fumi 10 sigarette al giorno potrebbe ragionevolmente sperare di riguadagnare un giorno diin più entro l'8 dello stesso mese; una settimana entro il 5 febbraio; e un mese entro il 5 agosto.