Nuovo codice della strada | al cellulare in auto via la patente E lui aggredisce i due carabinieri

Ostellato (Ferrara), 30 dicembre 2024 – Il giro di vite imposto dalha fatto le prime vittime dalle nostre parti. Domenica scorsa a San Giovanni di Ostellato idel Nucleo Radiomobile di Portomaggiore avevano fermato un uomo mentre percorreva la via principalefrazione ostellatese, attraversata da un lungo rettilineo, parlando al, un’infrazione che secondo le recenti modifiche al, comporta la sospensionedi guida. Igli hanno ritirato la, ma non si sarebbero mai aspettati una reazione scomposta e l’aggressione ai militari. Alla fine ihanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un quarantunenne straniero. Infatti appena si è reso conto che iavrebbero applicato la sanzione prevista, è andato su tutte le furie, mostrandosi insofferente e violento con i militari che – più tardi – dovranno addirittura ricorrere al Pronto soccorso, dove i medici riscontreranno vari traumi.