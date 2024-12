Sbircialanotizia.it - Nuova campagna di Emergency e Ogilvy, un augurio per un anno contro la guerra

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il film racconta la vita di diverse persone in varie parti del mondo Ogni giorno è dedicato a una giornata mondiale: degli innamorati, degli animali, della famiglia, del viaggio. Ma per milioni persone, in molte di parti del mondo, lacancella il significato di ogni giornata. È questo il punto di partenza della