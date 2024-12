Viterbotoday.it - Non hai tempo e voglia di andare a correre? Ecco come perdere chili

Leggi su Viterbotoday.it

Le feste di Natale si sa sono impegnative sotto tutti i punti di vista. E anche per quello che riguarda il mantenimento della forma fisica i pasti luculliani di questi giorni non aiutano a tenere il peso sotto controllo. In aggiunta, tra lavoro e impegni sociali, molto spesso manca anche il