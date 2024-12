Oasport.it - NFL 2024 (week 17): i Vikings superano i Packers e sognano la #1 della NFC, nella AFC successi per Chiefs e Bills

Siamo sempre più vicini ai Play-offs e la17NFL-2025 ci ha dato notizie importanti sotto questo punto di vista.AFC i Kansas City(15-1) passano 29-10 in casa dei Pittsburgh Steelers (10-6) con un Mahomes da 320 yds e 3 td, e blindano la #1Conference e il bye al primo round. Alle loro spalle i Buffalo(13-3) demoliscono 40-14 i New York Jets (4-12) in un match senza storia con il solito ottimo Allen.In vetta alla NFC in attesa del Monday Night salgono i Minnesota(14-2) che hanno la meglio 27-25 sui Green Bay(11-5) in un match già da play-offs. Darnold lancia per 377 yds e 3 td, i giallo-verdi rischiano l’implosione ma un parziale di 15-0 nel finale riapre il match. Iorchestrano l’ultimo drive e vincono.I Philadelphia Eagles (13-3) demoliscono 41-7 i Dallas Cowboys (7-9) anche senza il QB Hurts.