Europa.today.it - NBA, i 40 anni di LeBron James: i numeri di una carriera fuori dal comune

Leggi su Europa.today.it

Quandoha battuto il suo ultimo record Nba all'inizio di questo mese, quello per il maggior numero di minuti giocati in stagione regolare in, i suoi compagni di squadra dei Los Angeles Lakers hanno gestito il momento nel tipico stile da spogliatoio: lo hanno preso in giro.