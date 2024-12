Ilrestodelcarlino.it - Nave rigassificatrice arrivata in Italia da Singapore: attesa a Ravenna

, 30 dicembre 2024 – Inizia l’ultima fase per l’arrivo e l’entrata in esercizio a, nella primavera del prossimo anno, dellaBW. L’unità galleggiante, proveniente dai cantieri di Dubai, ha raggiunto il cantiere navale Fincantieri di Palermo, tra i più importanti del Mediterraneo, dove si fermerà per poco più di un mese per operazioni di rifinitura tecnica, nello specifico per lavori meccanici, strumentali ed elettrici e lavori di messa a punto di alcune apparecchiature. Tali attività sono finalizzate alla preparazione dellaalle successive operazioni di messa in gas e raffreddamento, previste presso il terminal di Cartagena, in Spagna. Lapoi anel mese di febbraio per il collegamento alla piattaforma d’ormeggio, completata e posata lo scorso novembre, la ricezione di ulteriori quantità di Gnl e le ultime attività di verifica propedeutiche all’entrata in esercizio prevista i primi giorni di aprile 2025.