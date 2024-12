Napolipiu.com - Napoli, Raspadori decide la gara col Venezia: sorpresa dei tifosi sotto casa

Leggi su Napolipiu.com

lacoldei">L’attaccante azzurro decisivo contro iltrova uno striscione. Il tecnico ha le idee chiare sul suo futuro.La rete decisiva di Giacomoinnon solo ha regalato agli azzurri il primato in classifica condiviso con l’Atalanta, ma ha anche scatenato l’entusiasmo deipartenopei. L’attaccante, entrato nella ripresa, è stato accolto da una graditissimaal suo rientro ain zona Posillipo: uno striscione con la scritta “Grazie buon RASPA 2025” lasciato dai supporters all’ingresso della sua abitazione.Ma le buone notizie per l’ex Sassuolo non finiscono qui. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Antonio Conte avrebbe le idee molto chiare sul futuro del calciatore, nonostante le voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino di Juventus e Roma.