Napolitoday.it - “napoli è un vizio (di quelli irrinunciabili)” di davide romano, giornalista

Leggi su Napolitoday.it

Provate a resistere a, se ci riuscite. Io ci ho provato, e ho fallito miseramente come tutti. Perché questa città non è un luogo, è una malattia dell'anima che non vuoi curare. Ti prende come una febbre e, proprio quando pensi di esserne guarito, ti ritrovi a prenotare il prossimo.