Feedpress.me - Muore e il figlio lo tiene un anno a casa, macabra scoperta a Ventimiglia

Leggi su Feedpress.me

Per circa unha tenuto inil padre defunto con l’obiettivo di incassare la pensione, ma l’ultima visita dei parenti all’anziano per le feste di Natale ha fatto scoprire il macabro sotterfugio : così sono stati avvisati i carabinieri. Adesso sulla storia familiare di Giuseppe Zagone di 92 anni, originario del capoluogo e domiciliato in un’abitazione didi Sicilia, è stata.