Brindisireport.it - Muoiono due giovani donne: altre persone continueranno a vivere grazie a loro

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Questa notte, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato il prelievo multiorgano per duedecedute nello stesso giorno in Rianimazione, una di 52 anni e una di 24. La più giovane aveva espresso in vita la volontà di donare. Questo evento eccezionale porta a sei il.