Sbircialanotizia.it - Morte Liam Payne, 5 persone incriminate dalla giustizia argentina

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dueposte in custodia cautelare con l'accusa di aver fornito droga al cantante morto a 31 anni. Gli altri, tra cui un amico, sono accusati di omicidio colposo e negligenza Cinquesono stateper ladi, cantante degli One Direction, avvenuta in. La star britannica 31enne è morta .