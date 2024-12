Sbircialanotizia.it - Morte Jimmy Carter, 9 gennaio lutto nazionale negli Usa

Leggi su Sbircialanotizia.it

Nello stesso giorno i funerali di Stato per l'ex presidente americano e premio Nobel per la Pace morto ieri a 100 anni Il 9sarà giornata diper gli Stati Uniti in onore dell'ex presidente, deceduto ieri all'età di 100 anni. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Nello stesso giorno .