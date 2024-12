Veronasera.it - Montefortiana: edizione numero 48 per l'intramontabile corsa di gennaio a Monteforte d'Alpone

Leggi su Veronasera.it

L’appuntamento ad’per lache apre il calendario podistico veronese, come da tradizione, è fissato per il terzo fine settimana di, da venerdì 17 a domenica 19: la, che giunge alla sua 48esima, anche quest’anno non mancherà di.