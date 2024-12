.com - Monossido di carbonio: turisti tedeschi intossicati da una stufa a Cefalù. Uno è morto, altri tre in camera iperbarica

Leggi su .com

Nuova tragedia provocata daldi. Quattrosono stati trovatiin una villa a, nel Palermitano. Uno di loro è deceduto. Aveva 36 anni. Glitre sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a trattamenti in camere iperbariche. Sono graviL'articolodida una. Uno ètre inproviene da Firenze Post.