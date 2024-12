Ilgiorno.it - “Mio padre ha raggiunto Gianluca, lo squalo l’ha trascinato sott’acqua”: il racconto della figlia di Peppino Fappani

Soncino (Cremona), 30 dicembre 2024 – "Ci siamo sentiti questa mattina, sta meglio ma è ancora ricoverato. Hanno eseguito la sutura di tutte le ferite riportate, fortunatamente non profonde, e dovrebbe essere dimesso oggi pomeriggio. Non vede l'ora di tornare a casa". È Cristinadi Giuseppe, l’uomo rimasto ferito nell’attacco di unoieri a Marsa Alam in Egitto, a fare il punto sulle condizioni del. E, anche, a chiarire i contorni del suo intervento in acqua nel tentativo di salvareDi Gioia. La donna ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5 nel corso di Non Stop News. La donna ha sottolineato come la madre non abbia rilasciato "alcuna intervista. Ha parlato con me, mio fratello e il sindaco di Soncino". Il, ha aggiunto "sicuramente non si è buttato dal pontile per distrarre lo, in quanto non lo aveva proprio visto".