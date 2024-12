Pianetamilan.it - Milan-Roma, Theo Hernandez si scaglia contro Fabbri: “Non fare il fenomeno”

Leggi su Pianetamilan.it

Nel corso dic'è stato un episodio che non è per nulla piaciuto a, nell'occasione capitano rossonero, e che lo ha portato arsi duramentel'arbitro Michael. Al termine dell'in, come noto, Paulo Fonseca ha ricevuto la comunicazione da parte della dirigenza della fine del suo mandato sulla panchina del Diavolo. Il tutto, per altro, dopo essere stato mandato a parlare non solo in conferenza, ma a tutte le emittenti possibili ed immaginabili. In tutto questo è quasi passato inosservato l'episodio che poteva portare i tre punti, ossia il mancato rigore su Tijjani Reijnders. Un episodio che ha scatenato tantissime proteste, ha portato all'espulsione di Paulo Fonseca e al giallo di Alvaro Morata. Proprio in seguito a questo cartellino lo stessosi sarebbe rivolto all'arbitro, come riportato da 'News', dicendogli: "Sono io il capitano, sono io il capitano".