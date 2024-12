Pronosticipremium.com - Milan-Roma 1-1, pagelle ed interviste: Dybala show, male Pellegrini

L’attesa è finita e lasta per tornare in campo, per concludere il suo 2024. Reduci dalla vittoria per 5-0 con il Parma, i giallorossi tenteranno di dimostrare che le ultime uscite sono state una svolta e che si può anche risalire la china della classifica. I capitolini affrontano alle ore 20:45 il, in quel dello stadio Giuseppe Meazza. Una gara estremamente delicata, contro un avversario che sta vivendo un momento altalenante. Seguite insieme alla redazione di Solola.it la diretta LIVE testuale della sfida.11 minuti fa29 Dicembre 2024 23:27 23:27Le parole di Svilar e Saelemaekers a DaznSvilar: “Oggi non è stato difficile intervenire, la squadra ha difeso bene e meritavamo di più. La squadra sta crescendo e sta facendo molto bene, abbiamo avuto tante opportunità”.