Milan, Criscitiello stronca Ibrahimovic: "Da idolo a barzelletta dei tifosi"

Michele, CEO di 'SportItalia', ha parlato di Zlatan, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il, nel suo editoriale per il sito web dell'emittente televisiva. Il giornalista sportivo ha definito 'flop' l'dell'anno 2024. "Se passi, in pochi mesi, da icona dei tuoidegli stessi un pò dispiace. Una sensazione confermata dalla gestione da dimenticare dell’esonero di Paulo Fonseca: mandato a parlare con la stampa nonostante una decisione già presa prima ancora che la partita contro la Roma prendesse il via", ha esorditosu. "Ibra era un simbolo del calcio dei guerrieri, di quelli che non mollano mai e non hanno paura di nessuno. La verità è che si è assunto delle responsabilità che non fanno per lui - ha proseguito -.