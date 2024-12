Lapresse.it - Messico, blitz nel Chiapas: scoperte 11 fosse comuni con all’interno 15 cadaveri

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Nel, uno Stato delmeridionale dove sono in corso guerre tra i cartelli della droga di Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, sono stateundicicon15 corpi. Il governatore Eduardo Ramírez Aguilar, ha condiviso una nota sui suoi profili social affermando che isono stati recuperati durante unnella città di La Concordia, vicino al confine delcon il Guatemala, in cui quattro persone sono state arrestate in possesso di armi e droga. L’ufficio del procuratore ha dichiarato che il raid ha avuto luogo in due diverse proprietà: nella prima c’erano tre corpi in tre tombe e nell’altra otto tombe con 12. La disputa sulle rotte della droga, sul traffico di migranti e sulle armi ha causato negli ultimi anni più di 10.