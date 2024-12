Ilgiorno.it - Max Pezzali non si ferma più: è partita da Milano la sfilza di show tutti sold out. E a Capodanno si balla

Maxvoleva prendersianche d’inverno, anche dal Forum di Assago, e così sta facendo. Èsabato 28 dicembre ladi concertiout con cui l’ex ragazzo di periferia farà cantare e saltare migliaia di fan di tutte le età a, al Forum appunto, e a Roma al Palazzo dello sport a partire dal 24 gennaio. Il tour si chiama “Max Forever - Questo Forum non è un albergo / Questo Pala non è un albergo”, una titanica nuova avventura live che lo vede protagonista di un totale di 18 date andate esaurite, compresa la notte diarricchita da uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, insieme per festeggiare l’arrivo del 2025. Loprevede tanti set che si susseguono durante le oltre due ore di concerto, dalla cameretta per ricordare gli anni dell’adolescenza, allo scenario far west con tanto di cow girl su toro meccanico, alle polaroid che racchiudono tanti ricordi di vita di Max, proiettate nel grande led centrale, che per la prima volta diventa parte dello spettacolo, trasformandosi in un libro che sfogliando pagine in video grafica racconta la storia di ogni brano.