Matteo Berrettini, sfuma il sogno testa di serie agli Australian Open. Cobolli ancora in corsa

deve rinunciare all’obiettivo “di” nei prossimi Australia. Lo Slam di Melbourne, previsto dal 12 al 26 gennaio, non vedrà il tennista romano tra i migliori 32 del seeding. La sconfitta all’esordio nell’ATP250 di Brisbane, per mano dell’aussie Jordan Thompson, ha precluso qualsiasi possibilità di compiere il salto.Attualmenteè n.34 (1380 punti) della classifica mondiale e avrebbe avuto bidi fare strada nel torneo citato per avere chance in questo senso. Al n.32, ultimo della cerchia degli “eletti”, c’è Flavio. Il classe 2002 del Bel Paese è, invece,in ballo per questo obiettivo e virtualmente può fregiarsi di questo titolo in vista del Major nella terra dei canguri.L’azzurro ha allo stato attuale delle cose 1472 punti. Ricordiamo che la determinazione delle teste diper glii sarà frutto della gradutoria che verrà aggiornata lunedì 6 gennaio.