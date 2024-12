Mattarella firma la Legge di Bilancio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.56 Il presidente della Repubblica, Sergio- a quanto si apprende - hato ladiper il 2025, dopo il via libera definitivo da parte del Parlamento. La Manovra sarà dunque in vigore dal primo gennaio. Dopo il sì della Camera prima di Natale ladiera stata approvata dal Senato lo scorso 28 dicembre, in seguito al voto di fiducia chiesto dal governo.