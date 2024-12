Golssip.it - Masterchef, ecco la prima Red Mystery Box: il 2 gennaio s’infiammano i fornelli

Leggi su Golssip.it

Italia s'infiammano i: dopo essersi conosciuti e ''studiati'', dopo i colpi di scena degli episodi precedenti e i primi cuochi amatoriali eliminati, chi rimane in gara inizia a giocare seriamente. E così, nei nuovi episodi - giovedì 2in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now - tutti capiranno che l'attenzione deve essere sempre altissima. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ancora faticano a trovare negli occhi degli aspiranti chef quel 'fuoco' che occorre per la gara, porteranno in cucina la'RedBox' di stagione: rosso proprio come il pericolo di poter subito abbandonare la gara, in un Pressure Test immediato che vedrà impegnati i peggiori della prova. A incombere, sulla Masterclass, anche la presenza delle due 'riserve' Sara e Pino che guarderanno i cuochi in gara con la speranza di poterli sostituire ilpossibile ed entrare ufficialmente nella classe.