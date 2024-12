Movieplayer.it - Marvel dà il benvenuto al suo nuovo Spider-Man nel trailer della serie in arrivo su Disney+

Ancora una nuova iterazione per il classico Arrampicamuriche arriva il mese prossimo in streamingha diffuso in streaming ilprossimaoriginaleAnimation Il Vostro Amichevole-Man di quartiere. Laanimata, composta da 10 episodi, debutterà sulla piattaforma digitale il 29 gennaio 2025. Il Vostro Amichevole-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il .