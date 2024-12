Quotidiano.net - Manuela Nicolosi. Arbitra sul tetto del mondo: "Ma che fatica, da donna"

Belardetti "Sei unacon le palle", le hanno detto molti uomini. Ma lei da sempre lotta contro questo linguaggio maschilista e contro il sessismo. La 44enne romanahato più di 200 gare professionistiche, è stata la prima italiana nella terna di una finale di Coppa delfemminile, è diventata un simbolo nella Ligue 1, ha diretto due Olimpiadi, tre Coppe del, due Europei. Ma non solo, è anche stata nominata tra le 50 Most Powerful Women da Fortune Italia, ha due lauree, ha lavorato in Europa, America e Asia e parla 4 lingue. Un curriculum spaventoso, ma ogni step perè stato complesso. Quali sacrifici ha fatto per seguire il sogno di fare l’? "Ho rinunciato a tantissimi soldi e a un posto da manager in una Big Four. Ero dirigente di un colosso della consulenza, responsabile Ue di finance, e intanto facevo l’arbitro per passione.