Liberoquotidiano.it - Manovra: Bonafoni (Pd), 'da governo porta in faccia a terzo settore'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Il definanziamento del fondo per la povertà educativa, che pure in 10 anni ha dato sollievo e maggiori opportunità a mezzo milione di bambini e bambine in condizioni di fragilità. E poi, ancora niente per non autosufficienza e disabilità, così come si profilano nuove nuvole all'orizzonte a causa dei tagli agli enti locali e quindi anche al welfare". Lo dichiara in una nota Marta, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd con delega ale all'Associazionismo."Contravvenendo alle tante promesse, ladi bilancio appena approvata dal Parlamento - la terza dell'era Meloni - chiude unaina tutto il comparto del. Non va meglio poi per quanto riguarda la mancata rimozione del tetto per il 5 per mille agli Enti del, soldi che non finiscono là dove gli stessi contribuenti indicano di volerli indirizzare".