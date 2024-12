Calcionews24.com - Liverpool, Slot: «Assenza Chiesa? Lavoriamo su due cose, se non lo convoco il motivo è…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Arne, allenatore del, sulle difficoltà di Federicodi trovare spazio nei Reds. Tutti i dettagli Arne, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno dei Reds in Premier League. L’allenatore olandese ha spiegato l’dell’ex Juve Federiconell’ultima partita.NON CONVOCATO – «Federico .