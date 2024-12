Calcionews24.com - Liverpool, l’effetto Slot: i suoi numeri sulla panchina dei Reds sono da sogno

Leggi su Calcionews24.com

, con l’arrivo di Arneina sostituire Jurgen Klopp ivolano: primi in Champions e Premier, e i. Ilsaluta il 2024 dall’alto del primo posto sia in Premier League che in Champions League. Con Arnein, arrivato a sostituire Jurgen Klopp, ivolano e hanno .