Oasport.it - LIVE Perugia-Modena, Coppa Italia volley in DIRETTA: alle 20.30 il via del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22sta viaggiando senza passi falsi in campionato. La Sir Safety ha vinto tutte le partite disputate in Serie A1, sebbene va detto che nelle ultime sfide gli umbri non hanno convinto fino in fondo. Nel mese di dicembre, i ragazzi di Angelo Lorenzetti, hanno vinto solamente un incontro in tre set, proprio contro gli avversari odierni, neldisputatosi a Santo Stefano. In ogni caso, gli umbri partono con tutti i favori del pronostico e batterli sarà decisamente complicato.20.20 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladivalevole per i quarti di finale della2024-2025 di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladivalevole per i quarti di finale della2024-2025 di