Ilgiorno.it - Lite sul mezzanino della stazione. Insultati militari e poliziotti

sabato sera sulGaribaldi. Per sedarla sono intervenutidell’Esercito e agenti di polizia, che sono stati a loro volta minacciati e. Ma sono riusciti a bloccare e ad arrestare due persone: un italiano di 18 anni, con precedenti, e un coetaneo originario del Togo, entrambi finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Latra più persone è scoppiata sabato poco dopo le 20. Non è la prima volta che succede, anzi: ilGaribaldi è spesso teatro di scontri. La sera di sabato 5 ottobre, ad esempio, un ragazzo di 17 anni era stato sfregiato con un coltellino dopo aver difeso un amico che stava riprendendo con il cellulare una rissa ed era stato attaccato. Sabato scorso, 28 dicembre, nello stesso luogo si stavano affrontando alcuni ragazzi: spintoni, insulti, parole grosse tra cinque giovani tra nordafricani e italiani di seconda generazione.