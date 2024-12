Iltempo.it - L'ipocrisia dem sull'Iran, quando Serracchiani & Co. ubbidivano alla legge del velo

Certe storie non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come le foto che immortalano la visita a Teheran dell'allora presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Debora. L'esponente del Pd nel 2016 si era recata nella capitaleiana in missione istituzionale per prendere parte al “Contract Made in Italy”. In quell'occasione, la dem si era fatta fotografare con il capo coperto dal, proprio come prevede ladella teocrazia islamista. Convegni, incontri, visite nei luoghi d'arte, ovunque con il capo coperto come le donneiane per evitare il pugno duro del regime degli ayatollah. Immagini che stridono con le dichiarazioni odierne dopo l'arresto della giornalista Cecilia Sala in, detenuta nel carcere di Evin. Dal Pd infatti si levano grida di sdegno per il trattamento riservatocronista e autrice di podcast, mentre in passato importanti esponenti di quel partito chinavano il capoislamica edittatura di Teheran.