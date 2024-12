Lidentita.it - LIBERALMENTE CORRETTO – L’islamista “islamofobo”

Leggi su Lidentita.it

Finora conoscevamo cani sciolti, “radicalizzati” all’ultimo momento, in tempo utile per commettere un atroce attentato a danno di inermi cittadini, colpevoli di essere bianchi occidentali, appartenenti alla civiltà cristiana, magari a loro insaputa. Oggi abbiamo scoperto la nuova figura del terrorista, pur sempre “cane sciolto” e “radicalizzato”, ma, a differenza di ieri, non più cultore .” L'Identità.