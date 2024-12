Liam Payne cinque arresti per la morte dell’ex One Direction | chi sono e cosa rischiano

Leggi su Open.online

le persone incriminate in Argentina per ladi, il cantante britannico, ex membro degli One, caduto dal balcone della sua stanza al terzo piano dell’Hotel Casa Sur a Buenos Aires lo scorso 16 ottobre. Tre dei– la manager dell’albergo Gilda Martin, il receptionist Esteban Grassi e Roger Nores, amico della popstar – dovranno rispondere di «omicidio colposo», riportano la Bbc e il Daily Mail. Mentre due dipendenti dell’albergoinvece accusati di aver fornito a«stupefacenti a pagamento», sottolineano i pubblici ministeri. I due impiegatistati presi in custodia, mentre gli altristati lasciati liberi. Le indaginiNel corso delle indaginistate esaminate 800 ore di filmati del circuito di video-sorveglianza, estati ascoltati familiari, amici e medici.