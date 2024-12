Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 30 dicembre 2024

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di30. Ariete Vi parlerò d'amore e raccoglierò per voi una rosa, anzi tre. La prima è rossa come Marte in aspetto passionale, la seconda è viola come Giove nel settore degli incontri, la terza è Venere di un rosa tenero, dedicata ai coniugi che si sono trascurati nel. E adesso, rilassatevi. Vi sentirete inquieti sotto questa Luna in cambio di fase in Capricorno, che comunque annuncia successo anche l'anno prossimo. Preparate una buona dose di energia per l'ultima notte. Toro Forse concluderete l'anno con un colpo grosso nelle finanze, forti della protezione di Mercurio e della Luna nuova in Capricorno.