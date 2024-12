Comingsoon.it - Le Serie TV più piratate del 2024: La rivincita della saga de Il Trono di Spade

Come ogni anno, il sito Torrent Freak condivide l'infausta classifica dei titoli più visti illegalmente: quest'anno torna in cima House of the Dragon, a dimostrazione del fatto che l'interesse per labasata sui libri di George R.R. Martin è ancora altissimo.